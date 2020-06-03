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Оппозиция пытается использовать RussianLivesMatter для создания массовых беспорядков

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Видеозапись работы российско-турецких патрулей в Сирии появилась в Сети

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1:14   3 Июня 2020
Общество

Оппозиция пытается использовать RussianLivesMatter для создания массовых беспорядков

Оппозиция пытается использовать RussianLivesMatter для создания массовых беспорядков

Продвижение оппозицией кампании RussianLivesMatter является попыткой создать массовые беспорядки в России. Представители движения "Гражданское общество" пытаются защитить екатеринбуржца, который оказал вооруженное сопротивление полиции.

Правоохранительные органы провели спецоперацию в микрорайоне ЖБИ вечером 31 мая в Екатеринбурге по задержанию местного жителя, замеченного в краже обоев из строительного магазина. Операция, в которой принимал участие СОБР Росгвардии, закончилась смертью екатеринбуржца, передает Федеральное агентство новостей.

Данный инцидент получил общественный резонанс и активизировал оппозиционное сообщество. Либералы использовали информационный повод для "расчеловечивания" сотрудников полиции и создания условий для организации массовых беспорядков. Инициирование протестных настроений выразилось в запуске общественной компании против "полицейского беспредела", организатором которой является политическое движение "Гражданское общество". 

Движение задействовало "миннеаполисский кейс", чтобы сыграть по аналогии с инцидентом в Соединенных Штатах, где полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. Для усиления популярности кампании оппозиция использовала переделанный американский хештег #RussianLivesMatter (в США #BlackLivesMatter).

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Автор: Юлия Яковлева
#оппозиция #росгвардия #беспорядки

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