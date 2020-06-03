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0:28   3 Июня 2020
Общество

Мосгорсуд не принял апелляцию Соболь и оставил назначенные ранее штрафы

Мосгорсуд не принял апелляцию Соболь и оставил назначенные ранее штрафы

Московский городской суд отклонил апелляцию юриста признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь по делу об административном правонарушении. Сама ответчица не явилась на судебное заседание.

Таганский суд Москвы 24 декабря 2019 года суммарно оштрафовал Любовь Соболь на 300 тыс. рублей из-за акций, состоявшихся в столице 10 и 31 августа. Разбирательства шли по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Суд назначил юристу штрафы в размере 150 тыс. рублей за совершение каждого правонарушения. 

Летом 2019 года Соболь призвала граждан выходить на незаконные акции в Москве. В период с 14 июля по 31 августа при ее участии в столице прошли девять митингов, только три из них были согласованы с властями города, передает Федеральное агентство новостей.

Незаконные акции привели к порче государственного и частного имущества, беспорядкам, упущенной выгоде для бизнеса, перекрытию улиц и к стычкам демонстрантов с полицией и Росгвардией.

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Автор: Василий Пименов
#мосгорсуд #аппеляция #соболь

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