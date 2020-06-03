Росавиация: граждане РФ могут сейчас улететь за границу при определенных условиях

Границы РФ и большинства других стран из-за ситуации с коронавирусом остаются закрытыми. Россияне, тем не менее, при определенных условиях могут вылететь за рубеж, заявили в Росавиации.

Регулярные международные авиаперевозки из России приостановлены. За границу летают исключительно чартеры. Речь идет о вывозных рейсах, которые предназначены для возвращения на родину россиян, застрявших в других странах во время пандемии.

Самолет, выполняющий вывозной рейс, летит за границу пустым. Авиакомпания, по данным Росавиации, для компенсации своих расходов, имеет право открыть продажу билетов. Купить их могут люди, которые обладают разрешительными выездными документами или гражданством той страны, куда направляется воздушное судно. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

Улететь за рубеж можно. Только с возвращением возникнут проблемы. Придется пройти процедуру регистрации на портале госуслуг и ждать следующего вывозного рейса.