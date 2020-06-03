ФАН не видит ничего оскорбительного для геев в ролике о поправках к Конституции РФ

Федеральное агентство новостей (ФАН) не будет удалять свое видео о поправках к Конституции, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях. Редакция издания получила десятки обращений от недовольных представителей ЛГБТ-сообщества.

Всего за 12 часов ФАН получил 50 сообщений с требованиями удалить ролик и извиниться перед представителями сексуальных меньшинств. Однако журналисты не намерены выполнять эти требования, так как в видео нет ничего оскорбительного. Суть ролика не заключается в призыве к борьбе с геями. Он направлен на то, чтобы показать важность сохранения традиционных семейных ценностей, уточнили в ФАН.

Нашумевший ролик о поправках к 72 статье Конституции является лишь первым из целой серии. Суть проекта заключается в том, чтобы на простых примерах объяснить россиянам смысл предлагаемых поправок.