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0:05   3 Июня 2020
Общество

ФАН не видит ничего оскорбительного для геев в ролике о поправках к Конституции РФ

ФАН не видит ничего оскорбительного для геев в ролике о поправках к Конституции РФ

Федеральное агентство новостей (ФАН) не будет удалять свое видео о поправках к Конституции, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях. Редакция издания получила десятки обращений от недовольных представителей ЛГБТ-сообщества. 

Всего за 12 часов ФАН получил 50 сообщений с требованиями удалить ролик и извиниться перед представителями сексуальных меньшинств. Однако журналисты не намерены выполнять эти требования, так как в видео нет ничего оскорбительного. Суть ролика не заключается в призыве к борьбе с геями. Он направлен на то, чтобы показать важность сохранения традиционных семейных ценностей, уточнили в ФАН.

Нашумевший ролик о поправках к 72 статье Конституции является лишь первым из целой серии. Суть проекта заключается в том, чтобы на простых примерах объяснить россиянам смысл предлагаемых поправок.

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Автор: Юлия Яковлева
#конституция #лгбт #фан

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