Оперштаб: в Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом

Новые случаи смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы оперативным штабом в Москве.

Еще 61 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве, как сообщили в оперативном штабе. По его данным, общее число жертв в столице достигло 2 685 человек. У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, отметили в штабе.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 423 741 случай COVID-19, 186 985 человек выздоровело.