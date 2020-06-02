Медиагруппа "Патриот" объяснила смысл видео с однополой парой о поправках к Конституции

Ролик о поправках к Конституции с однополой парой вызвал неоднозначную реакцию общества. Руководство Медиагруппы "Патриот", которая является одним из авторов видео, раскрыло суть своей идеи.

Видео рассказывает о важности поправки в 72 статью Конституции РФ, в которой говорится о защите семьи и института брака. Главной задачей ролика является не борьба с сексуальными меньшинствами, а попытка донести идею о том, что дети должны воспитываться в традиционных семьях.

Медиагруппа "Патриот" напомнила о законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в 2013 году. В нем власти наложили запрет на пропаганду гомосексуализма среди детей в России.

Борьба с пропагандой гомосексуализма ведется не только в России, но и во многих других странах. Среди таких государств Болгария, Грузия, Латвия, Литва, Сербия, Украина, Молдавия, Черногория и Словакия, а также восемь штатов США. Кроме того, до 2013 года на территории Соединенных Штатов действовал Акт о защите брака, заключенного между двумя людьми противоположных полов.

Цель этого ролика заключается в том, чтобы на простом примере показать гражданам суть той или иной поправки. Также в нем показывается, почему голосование за внесение этих поправок является важным событием для каждого жителя России, передает Федеральное агентство новостей.