Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

Сирийский радикал, которого Турция завербовала для участия в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), рассказал, как Анкара обманывает наемников, заманивая в Ливию.

Аудиозапись показаний боевика опубликовал генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА). Боевик заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган бросил наемников после того, как их перебросили в Ливию. Денег никто не платит, еда очень скудная. Кроме того, по его словам, с вербовщиками было заключено соглашение на три месяца.

"Сейчас начался уже шестой месяц", — отмечает наемник.

Джихадист заявил, что находится в отчаянном положении и не знает, что ему делать. Он обратился к журналистам и правозащитникам с просьбой помочь ему и его соратникам, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Сирийской правозащитной организации (SOHR), за несколько месяцев активного вмешательства в дела Ливии Турция перебросила туда порядка 17 тысяч наемников.