Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" объяснила смысл видео с однополой парой о поправках к Конституции

Медиагруппа "Патриот" объяснила смысл видео с однополой парой о поправках к Конституции

 Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию
Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

 ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
Медиагруппа "Патриот" объяснила смысл видео с однополой парой о поправках к Конституции

Медиагруппа "Патриот" объяснила смысл видео с однополой парой о поправках к Конституции

 Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию
Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

 ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
22:13   2 Июня 2020
Политика

Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

Мисмари опубликовал аудиозапись с признанием обманутого Турцией сирийского наемника

Сирийский радикал, которого Турция завербовала для участия в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), рассказал, как Анкара обманывает наемников, заманивая в Ливию.

Аудиозапись показаний боевика опубликовал генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА). Боевик заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган бросил наемников после того, как их перебросили в Ливию. Денег никто не платит, еда очень скудная. Кроме того, по его словам, с вербовщиками было заключено соглашение на три месяца. 

"Сейчас начался уже шестой месяц", — отмечает наемник. 

Джихадист заявил, что находится в отчаянном положении и не знает, что ему делать. Он обратился к журналистам и правозащитникам с просьбой помочь ему и его соратникам, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Сирийской правозащитной организации (SOHR), за несколько месяцев активного вмешательства в дела Ливии Турция перебросила туда порядка 17 тысяч наемников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сирия #турция #эрдоган #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...