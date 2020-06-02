Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя видеоролик РИА "ФАН" и Медиагруппы "Патриот" о продвижении принятия поправок в Конституцию РФ, вспомнил известный анекдот.

Ролик появился в СМИ и Телеграм-каналах 2 июня. В публикациях сказано, что он не только призывает к участию в голосовании, но и "показывает в негативном свете гомосексуалов". Редакция "Страны Советов on-line" обратилась за разъяснениями к Евгению Пригожину, возглавляющему попечительский совет Медиагруппы "Патриот". Он прокомментировал опубликованное видео.

Как отмечает пресс-служба компании "Конкорд", бизнесмен заявил, что журналисты сняли ролик потому, что их, как и большинство других граждан, отношение к гомосексуалам в нашей стране не устраивает. Он предложил вспомнить известный анекдот про Абрама Моисеевича, желающего уехать из России из-за того, что однополая любовь здесь вошла в норму, и он не хочет дождаться того момента, когда она станет "обязательной".