Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

 Популярные кинотеатры готовы открыться за пару дней после получения разрешения

Популярные кинотеатры готовы открыться за пару дней после получения разрешения
ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

 ПНС специально захватывает ливийские тюрьмы для вербовки террористов ИГИЛ и "Аль-Каиды"

ПНС специально захватывает ливийские тюрьмы для вербовки террористов ИГИЛ и "Аль-Каиды"
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

 Популярные кинотеатры готовы открыться за пару дней после получения разрешения

Популярные кинотеатры готовы открыться за пару дней после получения разрешения
ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

 ПНС специально захватывает ливийские тюрьмы для вербовки террористов ИГИЛ и "Аль-Каиды"

ПНС специально захватывает ливийские тюрьмы для вербовки террористов ИГИЛ и "Аль-Каиды"
Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

 Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам

Финская Иматра теряет миллион евро в день и скучает по российским туристам
21:55   2 Июня 2020
Общество

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Бизнесмен Пригожин оценил ролик Медиагруппы "Патриот" в поддержку поправок в Конституцию

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя видеоролик РИА "ФАН" и Медиагруппы "Патриот" о продвижении принятия поправок в Конституцию РФ, вспомнил известный анекдот.

Ролик появился в СМИ и Телеграм-каналах 2 июня. В публикациях сказано, что он не только призывает к участию в голосовании, но и "показывает в негативном свете гомосексуалов". Редакция "Страны Советов on-line" обратилась за разъяснениями к Евгению Пригожину, возглавляющему попечительский совет Медиагруппы "Патриот". Он прокомментировал опубликованное видео.

Как отмечает пресс-служба компании "Конкорд", бизнесмен заявил, что журналисты сняли ролик потому, что их, как и большинство других граждан, отношение к гомосексуалам в нашей стране не устраивает. Он предложил вспомнить известный анекдот про Абрама Моисеевича, желающего уехать из России из-за того, что однополая любовь здесь вошла в норму, и он не хочет дождаться того момента, когда она станет "обязательной".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#видеоролик #пригожин #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...