Популярные кинотеатры готовы открыться за пару дней после получения разрешения

Российские кинотеатры готовы возобновить работу буквально за несколько дней. Однако перед этим следует получить разрешение от местных властей.

Возобновить показы можно будет к старту показа новой картины Кристофера Нолана "Довод". Премьера будет представлена в прокате в середине июля. Информацией поделилась пресс-служба Объединенной киносети, в которую входят "Синема Парк", "Формула Кино" и "Кино Окко", передает телеканал "360".

Россияне не останутся без кинопремьер. Существуют релизы, которые выйдут уже после возобновления работы кинотеатров. Премьеры некоторых фильмов специально перенесли на осень. Все кинотеатры закрылись еще в марте, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Кинозалы являются местами массового скопления людей, поэтому для сохранения безопасности было принято решение о приостановке их работы.

Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической ситуации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там также публикуются актуальные решения властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания. Власти РФ разработали поправки к Конституции, нацеленные на улучшение жизни граждан. Голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Среди изменений числится государственное обеспечение доступности медобслуживания, индексация пенсий и гарантированная социальная поддержка.