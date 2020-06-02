Адвокат Данильченко выступила против ранних браков в РФ

Планы Минюста прописать условия для вступления в брак раньше 18 лет прокомментировала адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

Необходимость заключать брак в столь раннем возрасте в некоторых случаях обусловлена беременностью девушки, напомнила Виктория Данильченко в беседе с каналом "360". Однако ранние браки часто распадаются. Современные молодые люди и девушки позже женятся и заводят детей. Если снизить возрастную планку, то в некоторых регионах РФ увеличится число ранних браков, что отразится на судьбе девочек, резюмировала Данильченко.

Граждане РФ примут участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. Даты утвердил глава российского государства Владимир Путин. В Конституции РФ предлагается закрепить, что дети – это важнейший приоритет государственной политики.