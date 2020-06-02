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20:55   2 Июня 2020
Политика

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

ФАН разоблачил фейк героя "5 шагов" Навального, заявлявшего о банкротстве из-за пандемии

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) разоблачили жителя Волгограда Сергея Плигина, рассказавшего о "финансовых проблемах" в проекте блогера Алексея Навального под названием "Пять шагов".

Навальный запустил "рубрику", в которой россияне делятся своими финансовыми проблемами, вызванными пандемией COVID-19, пишет ФАН.

Предприниматель сообщил, что его бизнес потерпел банкротство якобы из-за президентских каникул, из-за которых он потерял заказчиков и ему стало нечем платить за кредиты.

ФАН выяснил, что с бизнесом Плигин решил распрощаться еще до введения мер, связанных с борьбой против пандемии COVID-19, а произошло это 10 марта текущего года. Плигин подал соответствующее заявление в государственные органы и уже через неделю перестал числиться как индивидуальный предприниматель.

Отсюда можно сделать вывод, что никакие правительственные меры не сыграли роль в "банкротстве" бизнеса Плигина, так как он прекратил свою работу еще до пандемии.

Навальный ранее выразил сомнение в заслугах депутата Госдумы РФ Ивана Жукова, которого посмертно наградили знаком отличия "За доблесть и мужество", передает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#навальный #бизнес

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