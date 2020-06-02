Член ОП РФ Дудова назвала специальности, которые будут иметь спрос у работодателей

Молодые россияне все больше интересуются средним профессиональным образованием, которое можно получить в техникумах или колледжах, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Многие просто не желают сдавать по окончании школы единый государственный экзамен или учиться в высших учебных заведениях, объясняет Дудова. Она предполагает, что этим летом количество поступающих в техникумы может возрасти. Тем более, что на фоне пандемии многие родители не захотят отпускать своих детей в большие города, сообщает NEWS.ru.

Рабочие специальности, особенно прикладного характера, всегда пользуются на рынке труда большим спросом. Это объективная ситуация, и она будет продолжаться даже с учетом роста безработицы, который может произойти в ближайшее время.