ПНС специально захватывает ливийские тюрьмы для вербовки террористов ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии использует ливийских заключенных для усиления своих позиций, потому что того требует ситуация, заявил политолог Андрей Кошкин.

Кошкин отметил, что ПНС использует тюрьмы как источник новых боевиков, в частности, из террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в России), пишет Федеральное агентство новостей.

По словам политолога, ПНС может посадить в освободившиеся камеры мирных жителей североафриканского государства, если те выразят несогласие с подобными действиями.

Кошкин считает, что США могут вернуть военный контингент на Ближний Восток, чтобы отвлечь свое внимание от внутренних проблем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что военно-политическая ситуация в Ливии деградирует, передает телеканал "360".