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20:02   2 Июня 2020
Общество

Онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды стал доступен в Москве

Онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды стал доступен в Москве

Информационный сервис для определения периода летнего отключения горячей воды в столице России запустило ПАО "МОЭК", сообщила пресс-служба компании.

Узнать, когда в их доме отключат горячую воду, москвичи смогут на сайте "МОЭК Онлайн" или воспользовавшись порталом мэрии города. Жителям достаточно указать в поисковом запросе название улицы и номер дома, отметили в пресс-службе ПАО "МОЭК". Однако найти можно будет не все дома.

"Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация", — отметили в предприятии.

Процедура отключения горячей воды нужна для проведения профилактических работ на сетях столичной системы теплоснабжения. Обычно их ремонтируют и тестируют в конце мая, однако в 2020 году график скорректировали из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции.

Вакцина от коронавирусной инфекции должна появиться в Москве уже осенью, рассчитывает мэр города Сергей Собянин. По его словам, до поступления препарата в столице сохранятся ограничения, направленные на защиту здоровья граждан. Он отметил, что вакцина станет эффективным способом борьбы с COVID-19, передает телеканал "360".

Согласно поправкам к Конституции РФ, доступное и качественное медобслуживание полностью перейдет в зону ответственности государства. Помимо этого, изменения предусматривают ежегодную индексацию пенсий, адресную соцподдержку и другие меры, направленные на улучшение жизни граждан.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #россия #горячая вода #коронавирус

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