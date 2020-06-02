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Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара

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20:20   2 Июня 2020
Россия

Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара

Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара

Для многих В2В-компаний остается открытым вопрос о роли социальных сетей в продвижении продуктов. Главный редактор журнала «Пресс-служба» и эксперт в области пиара Тимур Асланов расскажет об эффективной работе в соцсетях на авторском онлайн-курсе «PR в социальных сетях для В2В».

В программе вебинара:

  • стратегия работы в соцсетях;
  • основные ошибки и тренды;
  • инфоповоды: где брать и как развивать;
  • создание «вирусных» публикаций;
  • контент В2В-бизнеса
  • и многое другое.

Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара

Всего предстоит пять полуторачасовых уроков. Лекции Тимура Асланова сопровождают визуальный контент, яркие примеры, истории из личного опыта, разбор кейсов участников, упражнения и мозговые штурмы.

Обучающий онлайн-курс для пиарщиков сферы В2В стартует 23 июня. Программа и запись доступны по ссылке и телефону: +7 (495) 540–52–76.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#бизнес #курсы #пиар #пресс-служба

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