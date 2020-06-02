Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара

Для многих В2В-компаний остается открытым вопрос о роли социальных сетей в продвижении продуктов. Главный редактор журнала «Пресс-служба» и эксперт в области пиара Тимур Асланов расскажет об эффективной работе в соцсетях на авторском онлайн-курсе «PR в социальных сетях для В2В».

В программе вебинара:

стратегия работы в соцсетях;

основные ошибки и тренды;

инфоповоды: где брать и как развивать;

создание «вирусных» публикаций;

контент В2В-бизнеса

и многое другое.

Всего предстоит пять полуторачасовых уроков. Лекции Тимура Асланова сопровождают визуальный контент, яркие примеры, истории из личного опыта, разбор кейсов участников, упражнения и мозговые штурмы.

Обучающий онлайн-курс для пиарщиков сферы В2В стартует 23 июня. Программа и запись доступны по ссылке и телефону: +7 (495) 540–52–76.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.