Как В2В-бизнесу сделать соцсети эффективным инструментом пиара
Для многих В2В-компаний остается открытым вопрос о роли социальных сетей в продвижении продуктов. Главный редактор журнала «Пресс-служба» и эксперт в области пиара Тимур Асланов расскажет об эффективной работе в соцсетях на авторском онлайн-курсе «PR в социальных сетях для В2В».
В программе вебинара:
- стратегия работы в соцсетях;
- основные ошибки и тренды;
- инфоповоды: где брать и как развивать;
- создание «вирусных» публикаций;
- контент В2В-бизнеса
- и многое другое.
Всего предстоит пять полуторачасовых уроков. Лекции Тимура Асланова сопровождают визуальный контент, яркие примеры, истории из личного опыта, разбор кейсов участников, упражнения и мозговые штурмы.
Обучающий онлайн-курс для пиарщиков сферы В2В стартует 23 июня. Программа и запись доступны по ссылке и телефону: +7 (495) 540–52–76.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.