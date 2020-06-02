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19:48   2 Июня 2020
Общество

Немецкий журналист Дауб опроверг домыслы, что Романовы не были русскими

Немецкий журналист Дауб опроверг домыслы, что Романовы не были русскими

Российские комментаторы все чаще стали говорить о том, что царская семья Романовых на самом деле была немецкой, а не русской. Журналист и общественник Генрих Дауб опроверг подобные домыслы.

Аргументом в таких случаях становится утверждение, что в императорской семье практически не было русской крови. Многие пишут: на самом деле они были не просто Романовы, а Гольштейн-Готторп-Романовы и принадлежали к Ольденбургской династии. Подход является в корне неверным, считает Дауб.

"Романовы — русские православные цари, они себя таковыми осознавали сами, таковыми были на самом деле, и правили в интересах России. Точно так же, как короли Великобритании — англичане, Дании — датчане, Греции — греки", — объяснил Дауб.

В материале для "Литературной газеты" общественник написал, что высчитывание процентов крови мало что объясняет. Если посмотреть на вопрос шире, то можно увидеть, что практически о каждом видном деятеле прошлого, который успел чего-то добиться, впоследствии распространялась унизительная информация. О нем начинали сочинять разные нереалистичные подробности, сообщать о раскрытии несуществующих тайн и заговоров, заметил журналист.

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Автор: Юлия Яковлева
#немцы #российская империя #романовы

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