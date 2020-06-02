Арабские СМИ: шантаж является типичной практикой для преступного ПНС

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии действует как банда преступников, использующая похищения и шантаж, считают арабские СМИ.

Боевики преступного режима Файеза Сарраджа похитили весной прошлого года российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, бросив их в неофициальную тюрьму "Митига", где они удерживаются до сих пор без предъявления обвинений. После похищения с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) связался глава Высшего Государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, потребовавший признание легитимности ПНС Ливии во стороны Кремля в обмен на свободу россиян.

Эта информация была встречена бурным резонансом не только в российских, но и в арабских СМИ, передает ФАН. Во множестве арабоязычных источников аль-Мишри именуется, как лидер запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане". Журналисты назвали его шантажистом, а ПНС Ливии — бандитами, не умеющими вести цивилизованный диалог и использующими преступные методы. По словам работников арабской прессы, террористы угрожали не только россиянам, но и гражданам других государств, так как для них это привычные способы решения своих политических вопросов.

Некоторые арабские СМИ опубликовали также фото ливийских виз социологов, что является опровержением заявлений преступного режима Файеза Сарраджа о якобы незаконности пребывания ученых в Ливии.