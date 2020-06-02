Узник "Митиги" пожаловался в Африканский суд на пытки боевиков ПНС

Ливиец Раджаб Макрахи, лишившийся глаза по вине главы "МВД" нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фахти Башаги, подал жалобу в Африканский суд по правам человека. Ранее он подал аналогичный иск в ООН.

Федеральное агентство новостей опубликовало копию документа во вторник, 2 июня. В ней сообщается, что узник, выживший в частной ливийской тюрьме "Митига", требует привлечь к уголовной ответственности боевиков так называемого ПНС, а также главу "МВД" Башагу.

В жалобе Макрахи перечислил все издевательства, с которыми пришлось столкнуться невинно заключенным людям. Так, речь идет о побоях, физических пытках, психологическом насилии, оскорблениях. Самым страшным испытанием оказалась потеря глаза. Ливийцу выдавили его ложкой во время пыток.

В тот день его привели в зал и заковали в наручники. Башага подошел к ливийцу и заставил встать на колени, крепко схватив за голову. Затем он взял в руки ложку и начал направлять ее к лицу невинного заключенного. В следующее мгновение Макрахи почувствовал острую боль и потерял сознание.

Люди, которым не посчастливилось наблюдать за пытками ливийца, подтвердили, что именно Башага выдавил африканцу глаз. Медицинскую помощь пострадавшему также никто не оказал. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее заявил, что готов оказать поддержку пострадавшему.