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19:34   2 Июня 2020
Экономика

Экономист Покатович ждет укрепление курса рубля в течение ближайших месяцев

Экономист Покатович ждет укрепление курса рубля в течение ближайших месяцев

Стабилизация обстановки в мировой экономике будет способствовать укреплению рубля и его возвращению к прежнему уровню девальвации. Экономист Антон Покатович считает, что в ближайшее время доллар продолжит снижение.

Мировая финансовая сфера демонстрирует все признаки восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Страны начинают снимать ранее введенные ограничения, что способствует росту активности на рынках. В этих условиях доверие инвесторов к рублевым активам растет — не в последнюю очередь это связано с грамотной монетарной политикой Центробанка РФ и стабилизацией нефтяного сектора.

Вероятно, в следующие два месяца рубль вернется к своему прежнему уровню девальвации, рассказал РБК экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Это означает, что у национальной валюты есть все возможности укрепиться до 67 рублей за доллар.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #прогноз #рубль #цены на нефть #коронавирус

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