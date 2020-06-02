Экономист Покатович ждет укрепление курса рубля в течение ближайших месяцев

Стабилизация обстановки в мировой экономике будет способствовать укреплению рубля и его возвращению к прежнему уровню девальвации. Экономист Антон Покатович считает, что в ближайшее время доллар продолжит снижение.

Мировая финансовая сфера демонстрирует все признаки восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Страны начинают снимать ранее введенные ограничения, что способствует росту активности на рынках. В этих условиях доверие инвесторов к рублевым активам растет — не в последнюю очередь это связано с грамотной монетарной политикой Центробанка РФ и стабилизацией нефтяного сектора.

Вероятно, в следующие два месяца рубль вернется к своему прежнему уровню девальвации, рассказал РБК экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Это означает, что у национальной валюты есть все возможности укрепиться до 67 рублей за доллар.