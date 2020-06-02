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19:06   2 Июня 2020
Армия

Главы военных ведомств России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

Главы военных ведомств России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Марком Эспером предотвращение инцидентов в Сирии.

Шойгу провел с американским коллегой телефонный разговор, в котором министры также обменялись мнениями по поводу контроля над вооружениями, а также обсудили тему эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить индексацию государством пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #минобороны #шойгу

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