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19:04   2 Июня 2020
Политика

Россиянин обратился в ООН, требуя наказать ПНС Ливии за пытки в "Митиге"

Россиянин обратился в ООН, требуя наказать ПНС Ливии за пытки в "Митиге"

После трех лет незаконного заточения на свободу выбрались два русских моряка. Граждане Российской Федерации освободили с помощью Министерства иностранных дел РФ.

Моряки рассказали какого физическому насилию подвергались со стороны террористов так называемого Правительства национального собрания (ПНС) Ливии. В камере, рассчитанной на 8 человек, обычно находится порядка 50-70 заключенных, спят они на цементном полу или же стоя. Бывший заключенный Сергей Самойлов, решил подать заявление в ООН на ПНС за действия, совершенные над ними, передает ФАН.

В жалобе от имени Сергея Самойлова фигурируют такие исполнители как министр МВД Фатхи Башага и Абдулы Рахмана Милада, которого разыскивает Интерпол за контрабанду и работорговлю.

Как заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, поданное заявление это только начало плана о подписании Международного трибунала по преступлениям Ливии. Моряки лично являются очевидцами нескольких сотен искалеченных людей, которые пострадали от рук террористов. Сергей Самойлов готов бороться за справедливость до конца, никто не собирается опускать руки в борьбе с террористами ПНС.

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Автор: Илья Романович
#минобороны #ливия #пнс #митига

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