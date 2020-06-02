ФАН: серия видеоскетчей поможет гражданам лучше понять суть поправок

Редакция Федерального агентства новостей решила ответить на ряд вопросов, которые вызвали скетчи на тему поправок к Конституции РФ.

Журналисты, в первую очередь, выразили благодарность всем, кто принял участие в работе над роликом. Первый скетч приобрел "статус вирусного" и вызвал реакцию у аудитории социальных сетей. Сюжет ролика ФАН заключается в том, что в будущем, в 2035 году, однополая пара усыновляет ребенка из детского дома.

Особая благодарность была выражена актеру Александру Филимоненко. Он рассказал о съемках и поделился своим решением принять участие во всероссийских выборах. Его не смутила ориентация героя, потому что в работе актера важна разноплановость. ФАН принял решение выпустить сюжет, чтобы побудить людей пойти на голосование и исполнить свой гражданский долг. Серия скетчей поможет россиянам лучше понять, в чем именно заключается суть изменений. Благодаря им получится увидеть и последствия выбора: реальный действий или бездействия.

Всероссийское голосование состоится по поправкам в Основной закон государства состоится в период с 25 июня по 1 июля. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе нововведений значится: обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий и защита прав трудящихся.