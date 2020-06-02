Шойгу направил Эсперу приглашение на парад Победы в Москве 24 июня

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера посетить парад Победы в Москве. Это произошло в ходе сегодняшнего телефонного разговора, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что стороны обсуждали ситуацию вокруг коронавирусной инфекции нового типа и контроль над вооружениями.

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запланирован на 24 июня. Президент РФ Владимир Путин объявил эту дату выходным днем и поручил Шойгу начать подготовку к праздничным мероприятиям.