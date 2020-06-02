Мантуров прогнозирует сокращение запасов в крупных торговых сетях России

Крупнейшие российские торговые сети будут постепенно сокращать свои резервы в связи со снижением спроса на перечень продуктов. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пандемия коронавирусной инфекции вызвала резкий рост интереса потребителя к ряду продовольственных товаров. Система смогла справиться с наплывом клиентов и удовлетворить их потребности за счет дополнительных резервов. При заготовке товара компании даже немного перестарались, рассказал РИА Новости Мантуров. Ежедневный мониторинг демонстрирует, что у некоторых ритейлеров продукция заготовлена на месяцы вперед.

Спрос на эти продукты, в то же время, начинает возвращаться к норме. Вероятно, сохранять столь обширные резервы в новых условиях уже не потребуется, и компании начнут избавляться от них. В Минпромторге РФ рассчитывают, что данный процесс будет происходить постепенно.