Знак отличия "За благодеяние" в РФ будут вручать волонтерам

Волонтеры в России смогут быть удостоены госнаграды — знака отличия "За благодеяние". Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Возможность получить одну из государственных наград — знак отличия "За благодеяния" — появилась у отечественных волонтеров. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

В нем говорится, что награда может быть вручена "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям".

Награда "За благодеяние" была учреждена в России в 2012 году.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты проведения голосования утвердил президент РФ Владимир Путин. В поправках к основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. В поправках также закрепят ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.