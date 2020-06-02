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 ФАН раскрыл значимость поправки к Конституции РФ об утверждении кандидатур министров

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18:14   2 Июня 2020
Политика

ФАН раскрыл значимость поправки к Конституции РФ об утверждении кандидатур министров

ФАН раскрыл значимость поправки к Конституции РФ об утверждении кандидатур министров

Значимость поправки к Конституции РФ, затрагивающей статью 83, разъяснили россиянам.

Одна из ключевых поправок к Конституции Российской Федерации затрагивает статью 83. Такая поправка призвана расширить полномочия Госдумы и закрепить за ней утверждение кандидатур министров, объясняет Федеральное агентство новостей.

Таким образом, страна получит правительство, обязанное ориентироваться на мнение россиян, а не просто чиновников, выполняющих поручения главы государства. В поддержку поправок уже высказались 61% планирующих принять участие в голосовании граждан РФ, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Поправки к конституции— это ответственность министров перед народом: ФАН объясняет на видео

Неделя голосования пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты утверждены российским лидером Владимиром Путиным. Поправки к Конституции призваны улучшить жизнь граждан РФ. Они затрагивают многие сферы жизни россиян. Например, ежегодную индексацию пенсий.

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Автор: Илья Романович
#россия #голосование #конституция

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