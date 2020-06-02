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18:14   2 Июня 2020
Общество

Родной дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Родной дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Дом, в котором родился Адольф Гитлер в городе Браунау-на-Инне, перестроят в полицейский участок, сообщили журналисты агентства Associated Press.

Тендер на реконструкцию дома, в котором проживал глава Третьего рейха, выиграло австрийское архитектурное бюро Marte.Marte. Его сотрудники займутся перепланировкой здания. Работы планируется завершить к концу 2022 года. На реконструкцию выделят пять миллионов евро. После завершения работ объект, расположенный в Браунау-на-Инне, получит нейтральный статус. 

Ранее в бывшем доме Гитлера располагалась библиотека, впоследствии там были банк и школа. С 1997 по 2011 год в здании находился приют для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также мастерские. В 2017 году объект изъяло в свою собственность правительство Австрии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#австрия #дом #гитлер #участок

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