Эксперт Масленников: структурные реформы экономики исключат "ловушку 2022 года" для РФ

Представленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики должен подразумевать структурные реформы, которые позволят России обойти "ловушку 2022 года", считает эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Он объяснил, что "ловушка 2022 года" заключается в том, что российская экономика после подъема в 2021 году может замедлить рост и вернуться к прежним показателям в 1,5-2% ВВП. Чтобы этого не допустить, нужно параллельно реализовывать структурные реформы экономики, о которых не раз звучали просьбы со стороны бизнес-сообщества. Речь идет как о регулятивных изменениях, так и о налоговых и системных.

Учитывая, что экономика будет восстанавливаться постепенно, поддержка потребительского спроса и граждан необходима. Также свою роль сыграет и господдержка, введенная во время карантина, отметил Масленников в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Накануне президент РФ Владимир Путин одобрил представленный кабинетом министров общенациональный план восстановления экономики страны. Стратегия оценивается в 5 трлн рублей. Она включает в себя более 500 масштабных мероприятий и будет реализовываться в три этапа. Итоговая цель — к концу 2021 года снизить уровень безработицы до менее 5%, обеспечить устойчивые темпы роста ВВП до 2,5% в год минимум и повысить реальные доходы россиян.