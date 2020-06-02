Американский экономист сравнил митинги в США с русскими революциями

Ожесточенные протесты в США похожи на русские революции, считает Лоуренс Котликофф, американский экономист и профессор Бостонского университета. Он объяснил «Политике Сегодня», каким образом Штаты могут повторить исторические события в России начала и конца ХХ века и почему Дональд Трамп больше не станет президентом.

«Когда на людей давят слишком сильно, когда они чувствуют, что их жизнь воспринимается как нечто само собой разумеющееся, когда они голодны и сверхбедны, когда они чувствуют себя политически угнетенными и имеют лидеров, не заботящихся ни о чем, кроме самих себя, когда эти политические лидеры терпят ужасные неудачи и когда люди очень злятся, вы получаете задатки русской революции (Первой и второй). Но если Дональд Трамп, допустим, мобилизует военных, начинет убивать людей, а затем танкисты в какой-то момент откажутся давить невинных людей, то это снова будет "моментом Ельцина" и что-то кардинально поменяется», — объяснил профессор Котликофф «Политике Сегодня».

Митинги лишили Трампа шансов на переизбрание президентом. Скоро в Штатах пройдут выборы, и победа уже в кармане у демократов, считает экономист. Но кандидат от демократов, скорее всего, не оправдает надежды американцев.

«Я думаю, что эти события показывают, насколько слаб президент и что он переступает через свою истинную власть. Сомневаюсь, что он сможет использовать военных, чтобы изменить исход выборов. У нас слишком много честных чиновников во всех штатах, и Соединенные Штаты управляют выборами. Скорее всего, он уйдет в ноябре, и мы получим в президенты Джо Байдена, который является более человечным, но, возможно, не самым смелым или более инновационным лидером», — заключил Котликофф.

Бунт вспыхнул в Америке 26 мая, на следующий день после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Дерек Шовин задушил Флойда коленом, заподозрив его в использовании фальшивых денег для покупок в продуктовом магазине. Убийцу не задержали, уголовное дело не завели. ФСБ начала разбирательство, но поздно: мирные бунты быстро переросли в столкновения с «силовиками», поджоги машин, полицейских участков и разграбление магазинов.