После закрытия границ из-за коронавируса экономика Финляндии несет убытки. Газета The Washington Post пишет, что страна потеряла почти двухмиллионный приток посетителей, а на летний сезон надеяться пока рано.

«Учитывая устойчивый уровень заражения в России, надежд, что страна откроется к летнему туристическому сезону, мало. К тому же многие полагают, что граница останется на замке и дольше», — сообщает WP.

Стартовой точкой в страну тысячи озер является Южная Карелия. По информации американских журналистов, ежемесячно предприятия региона из-за коронавирусного простоя теряют около 28 миллионов долларов. Причем во всей Южной Карелии выявлено всего 24 заразившихся COVID-19.

Пресс-секретарь торгового центра Zsar Outlet Village на пограничной зоне Петтери Терхо поделился с WP, что такие большие потери даже не предполагались местным руководством. По его словам, никто не думал, что в 2020 году возможны такие риски.

Руководитель Агентства по развитию региона Иматра Екатерина Вехвилайнен напомнила «Политике Сегодня», что Южная Карелия считается одним из самых туристических регионов Финляндии из-за соседства с Россией. В 2019 году количество иностранных гостей выросло на 15 процентов, но пришла пандемия.

«Наш регион теряет ежедневно один миллион евро туристического дохода. Для нас это очень печально, мы очень скучаем по российским туристам и после карантина всех ждем в гости. <…> В общей сложности, в месяц туризм Южной Карелии теряет 25,4 миллиона евро в месяц. Если границы будут закрыты четыре месяца, наш регион потеряет 87 миллионов евро, а если до конца года – 225 миллионов евро», — отметила Вехвилайнен.

С самого начала эпидемии коронавируса правительство Финляндии помогает туристическому бизнесу и вводит новые формы поддержки. К примеру, от государства через муниципалитеты проводилась прямая поддержка предпринимателей-одиночек (ИП) — выплаты по две тысячи евро.

«Ситуация с туризмом после закрытия границ очень серьезная. Меры поддержки от правительства постоянно дополняются, но сложно сказать, что будет дальше. <…> Для возвращения на докоронавирусный уровень, по предварительным анализам, понадобится год или два», — заключила руководитель по развитию туризма.

«Политика Сегодня» также связалась с российским гидом в городе Хельсинки Евгенией Харитоновой. Она рассказала, сколько туристов потеряла столица Финляндии из-за коронавируса.

«Россияне – это 99 процентов туристического потока в Хельсинки. Как гид по городу, я сейчас без работы. Но в Финляндии живет много русскоговорящего населения. Поскольку сейчас начинаются летние каникулы, и многие места открываются, некоторые русскоговорящие приезжают из других финских городов. Так что пока, в основном, своими силами справляемся», — посетовала Харитонова.

Журналисты WP также упомянули Лаппеэнранту, как ключевой центр деревообработки. Регион сотрудничает с Россией с 1649 года. По словам управляющего магазином Laplandia Market Мохамада Дарвича, из-за коронавируса бизнес «просто иссяк».

По состоянию на 2 июня 2020 года, в Финляндии зафиксировано 6885 случаев заболевания коронавирусом.