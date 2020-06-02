Российские музеи пережидают пандемию в интернете

Россия – страна богатой культуры, что могут подтвердить почти три тысячи государственных музеев. Однако пандемия вносит свои коррективы. Оплоты искусств, наук, путешествий и рукоделия опустели. «Политика Сегодня» пообщалась с представителями сферы и узнала, как у них обстоят дела.

Государственный исторический музей

ГИМ закрылся для посетителей 18 марта. Большая часть сотрудников перешла на «удаленку», а кассиры и смотрители на вынужденный простой. Но переживать за них не стоит – «отпуск» предполагает сохранение оклада.

Глава Управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова рассказала ПС о переходе в интернет. Сотрудники трудятся над материалами для соцсетей и медиапортала – основного просветительского ресурса ГИМ. Не забыли и о предстоящих выставках, работе над музейным изданием, об экспозициях. Госкаталог Музейного фонда РФ пополняется, несмотря на пандемию.

«В музее работают дежурные службы, администрация музея. Сотрудники фондовых отделов регулярно проверяют состояние коллекций и предметов на экспозициях», — добавила собеседница.

Проблема в финансах. Убытки столичного музея составили порядка 100 миллионов рублей. Еще пришлось поменять выставочное расписание, а некоторые мероприятия и вовсе отменить.

«Очевидно, что и после открытия музея посещаемость его резко снизится, в том числе и из-за приостановления туристической активности», — добавила она.

Эрарта

2020 год для петербургского музея современного искусства юбилейный. Планировались выставки, международные проекты, но пришел коронавирус. Пиар-менеджер Эрарты Алиса Юрьева призналась корреспонденту, что она и ее коллеги очень скучают по живым посетителям:

«Вынужденную паузу в офлайн общении с нашими посетителями мы воспринимаем как новые возможности для работы с онлайн-контентом… Мы продолжаем общаться со своими посетителями онлайн и делаем все, чтобы оставаться с нашими гостями на связи», — поделилась Юрьева.

Эрарта надеется скрасить нелегкий период карантина, рассказывая, как можно провести свободное время, вспоминая прошедшие выставки, запуская новые проекты.

Музей кружева Вологды

Подразделения Вологодского государственного музея-заповедника, в том числе и Музея кружева, тоже ушли в онлайн. Увидеть экспонаты можно на платформе дополненной реальности «Артефакт» или на тематических видео-экскурсиях. Их готовят сотрудники музея по следам основной экспозиции и временных выставок, рассказали научные сотрудники.

«На официальных страничках Музея кружева в социальных сетях еженедельно публикуются разные научно-популярные материалы об истории и современности вологодского кружевного промысла», — отметили собеседники ПС.

Активный туристический сезон-2020 музей пропустит, констатировали музейные работники.

С началом лета пандемия коронавируса пошла на спад, но в России все еще действуют ограничения. В некоторых регионах открываются торговые центры, финтес-клубы и кинотеарты. Музеи же будут открываться поэтапно. Первые на очереди — крупные представители, вроде Эрмитажа и Царицыно.