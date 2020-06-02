ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

Региональные избиркомы подведут итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ к 3 июля. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

При этом участковые избирательные комиссии (УИК) должны будут подвести итоги голосования не позднее 2 июля, добавила представитель ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции будет проходить на территории России с 25 июня по 1 июля. Президент страны Владимир Путин ранее подписал соответствующий указ. Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что гражданам не стоит переживать за свое здоровья, так как голосование будет безопасней, чем поход в магазин.

В числе важных поправок значатся: обеспечение государством доступности качественного медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за соблюдение и защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости российских границ и другие.