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 Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн
ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

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17:15   2 Июня 2020
Политика

ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

Региональные избиркомы подведут итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ к 3 июля. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

При этом участковые избирательные комиссии (УИК) должны будут подвести итоги голосования не позднее 2 июля, добавила представитель ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции будет проходить на территории России с 25 июня по 1 июля. Президент страны Владимир Путин ранее подписал соответствующий указ. Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что гражданам не стоит переживать за свое здоровья, так как голосование будет безопасней, чем поход в магазин.

В числе важных поправок значатся: обеспечение государством доступности качественного медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за соблюдение и защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости российских границ и другие.

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Автор: Борис Нестеров
#цик #конституция рф

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