В Ливии возобновляются переговоры по формату 5+5, начатые в Москве

Перемирие, которое было установлено 12 января, нелегитимное ПНС Ливии ни разу не придерживалось. Террористы на постоянно основе обстреливали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), жилые кварталы и нарушали эмбарго ООН.

Достигнутые договоренности не мешали так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии срывать переговорные процессы по урегулированию ливийского кризиса. Также 21 мая 2020 года они отказались от предложения по завершению боевых действий в стране, передает ФАН.

Миссия ООН приветствует решение ЛНА и ПНС восстановить переговорный процесс на территории Ливии, который был успешно начат еще в Москве. Данное восстановление обнадеживает международное сообщество, так как переговорный процесс может стать ключевым фактором для результата спокойствия в Ливии.

Немецкий посол Оливер Овца 2 июня заявил в своем Twitter-аккаунте, что приветствует и поддерживает такое решение в развитии мирных переговоров. Теперь все зависит от того, не нарушит ли ПНС вновь процесс перемирия.