Родион Газманов рассказал, с какими проблемами сталкиваются артисты во время пандемии 

Людям странно слышать жалобы на то, что артисты эстрады и шоу-бизнеса из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений оказались в тяжелой материальной ситуации, так как все привыкли, что в России эта категория граждан живет очень неплохо.

Такое мнение высказал певец Родион Газманов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» по теме «Голодает ли российский шоу-бизнес?». Отвечая на вопрос, почему призыв продюсера Иосифа Пригожина поддержать артистов, оказавшихся в тяжелой ситуации, вызвало такую волну негатива, певец заявил:

«Я думаю, что люди привыкли, что артисты в нашей стране живут очень неплохо, и слышать жалобы для них несколько непривычно. Но у артистов действительно проблемы: у него есть музыканты, сотрудники, гримеры, целая команда, которая зависит от дохода, от концерта…, — рассказал Газманов. — Шоу-бизнес является также пострадавшей частью общества».

Также он добавил, что и сам не отказался бы от поддержки, но пока справляется. Если топовые артисты обойдутся без помощи, то есть и другие, которые, по словам певца, жили от зарплаты до зарплаты, и чьи доходы сейчас прекратились – им нужно помогать. Однако, отметил Газманов, сейчас уже поздно реализовывать идеи вроде кассы взаимопомощи пополняющейся из доходов топовых артистов, хотя это вещь, конечно, хорошая.

В завершение беседы Родион Газманов заявил, что не так хорошо разбирается в работе Российского авторского общества (РАО), чтобы комментировать происходящие вокруг него конфликты.