Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Власти Екатеринбурга оценивают возможность проведения электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил председатель городского избиркома Вадим Антошин.

Окончательное решение примет ЦИК РФ, отметил глава горизбиркома Екатеринбурга. По его словам, если у Свердловской области и Екатеринбурга будет техническая возможность провести онлайн-голосование, то такой вариант приемлем, сообщает ТАСС. Всего в Екатеринбурге откроется 555 постоянных избирательных участков.

Власти также планируют организовать голосование еще на 20 временных участках. Всего будет изготовлено около 3,3 млн бюллетеней. В город передадут 1 091 256 документов, поскольку именно столько избирателей зарегистрировано в Екатеринбурге, подчеркнул председатель городского избиркома.

Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ утвердил президент Владимир Путин. Предложенные изменения закрепляют в Основном законе государства обеспечение граждан доступным медобслуживанием, обязательную ежегодную индексацию пенсий и гарантированную адресную социальную поддержку.