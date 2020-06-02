Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский оценил поправки и предъявил требования к президенту

Жириновский оценил поправки и предъявил требования к президенту

 Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн
ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

 В Ливии возобновляются переговоры по формату 5+5, начатые в Москве

В Ливии возобновляются переговоры по формату 5+5, начатые в Москве
Ганапольский: Левой рукой Трамп вешает лапшу, а правой - пишет «Лунный закон»

Ганапольский: Левой рукой Трамп вешает лапшу, а правой - пишет «Лунный закон»

 Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке
Жириновский оценил поправки и предъявил требования к президенту

Жириновский оценил поправки и предъявил требования к президенту

 Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн
ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

 В Ливии возобновляются переговоры по формату 5+5, начатые в Москве

В Ливии возобновляются переговоры по формату 5+5, начатые в Москве
Ганапольский: Левой рукой Трамп вешает лапшу, а правой - пишет «Лунный закон»

Ганапольский: Левой рукой Трамп вешает лапшу, а правой - пишет «Лунный закон»

 Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке
17:07   2 Июня 2020
Общество

Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

Власти Екатеринбурга оценивают возможность проведения электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил председатель городского избиркома Вадим Антошин.

Окончательное решение примет ЦИК РФ, отметил глава горизбиркома Екатеринбурга. По его словам, если у Свердловской области и Екатеринбурга будет техническая возможность провести онлайн-голосование, то такой вариант приемлем, сообщает ТАСС. Всего в Екатеринбурге откроется 555 постоянных избирательных участков.

Власти также планируют организовать голосование еще на 20 временных участках. Всего будет изготовлено около 3,3 млн бюллетеней. В город передадут 1 091 256 документов, поскольку именно столько избирателей зарегистрировано в Екатеринбурге, подчеркнул председатель городского избиркома.

Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ утвердил президент Владимир Путин. Предложенные изменения закрепляют в Основном законе государства обеспечение граждан доступным медобслуживанием, обязательную ежегодную индексацию пенсий и гарантированную адресную социальную поддержку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #голосование #поправки #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...