Жириновский оценил поправки и предъявил требования к президенту

Россия – правопреемница Российской империи, а через лет десять придется принять новую Конституцию. Об этом заявил бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский на брифинге по назначению дня голосования по поправкам.

Парламентарий напомнил, что изменение Основного закона обсуждается с января. Рассмотрели более 170 поправок, большинство из которых могут войти в обновленный текст Конституции. На всероссийское голосование отвели неделю – с 25 июня по 1 июля.

Хоть это и разгар лета, необходима осторожность, подчеркнул Жириновский.

«Вот я всегда в перчатках хожу и всегда в маске… Поэтому [важно] обеспечить стопроцентную безопасность. Если кто-то заболеет после посещения избирательного участка, значит уволить этого руководителя участковой комиссии, а может и территориальной, — предложил депутат, но сразу передумал. — Ну, это трудно проследить, конечно, может он заразился еще неделю назад».

Впервые законодатели решили закрепить, что Россия выступает правопреемницей Советского Союза. Жириновский же добавил, что еще и Царской России.

«Царская Россия, советская и нынешняя – это одно и то же государство».

Также политик оценил требования к кандидату в президенты. Напомним, что поправки накладывают на претендента обязательство постоянного проживания в России на протяжении 25 лет. Лидер ЛДПР уверен, что необходимо добавить обязательную службу в армии и опыт работы на руководящих должностях.

«Есть плюсы [в поправках]. Все поправки нужны, они укрепляют страну, укрепляют экономику», — оценил он нововведения.

Отдельно депутат рассмотрел социальные обязательства государства: ежегодная индексация пенсий, выплаты не ниже МРОТ, повышение размера пособий, дополнительные выплаты. Уже выросли выплаты по безработице и на детей «от пеленок до 15 лет». Жириновский предположил, что родителям необходим адвокат, чтобы они не запутались во множестве «детских» пособий.

«Будем надеется, что эти поправки сыграют положительную роль. Если чего-то не будет хватать, никто нам не мешает принять новые поправки», — заявил парламентарий.

По его мнению, «лет через десять придется принять новую Конституцию». Все дело в цифровизации – новой эпохе.