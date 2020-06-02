"Яндекс" рассматривает реструктуризацию владения в совместных предприятиях со Сбербанком

Компания "Яндекс" подтвердила, что рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных со Сбербанком предприятиях. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе интернет-гиганта.

СМИ ранее сообщали, что компания "Яндекс" выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркет", а IT-компания получит в свое владение "Яндекс.Деньги". Об этом рассказали четыре источника издания The Bell, знакомых с ситуацией.

Пресс-служба интернет-компании спустя время подтвердила эту информацию, однако деталей в беседе с корреспондентом РИА Новости не предоставила.