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17:05   2 Июня 2020
Экономика

"Яндекс" рассматривает реструктуризацию владения в совместных предприятиях со Сбербанком

"Яндекс" рассматривает реструктуризацию владения в совместных предприятиях со Сбербанком

Компания "Яндекс" подтвердила, что рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных со Сбербанком предприятиях. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе интернет-гиганта.

СМИ ранее сообщали, что компания "Яндекс" выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркет", а IT-компания получит в свое владение "Яндекс.Деньги". Об этом рассказали четыре источника издания The Bell, знакомых с ситуацией. 

Пресс-служба интернет-компании спустя время подтвердила эту информацию, однако деталей в беседе с корреспондентом РИА Новости не предоставила. 

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Автор: Юлия Яковлева
#сбербанк #яндекс #реструктуризация

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