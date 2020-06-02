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ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

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16:46   2 Июня 2020
Общество

ЦИК опубликовал фото образца бюллетеня голосования по поправкам

ЦИК опубликовал фото образца бюллетеня голосования по поправкам

Образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции РФ опубликовал во вторник ЦИК. Всероссийский день голосования назначен на 1 июля.

Вид этого документа был утвержден Центризбиркомом 20 марта. В нем будет содержаться лишь один вопрос. Участникам голосования предложат на выбор два варианта ответа: "да" или "нет". Чтобы оставить свой голос, необходимо будет поставить отметку в одном из расположенных на бюллетене квадратиков.

"Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" — гласит надпись на образце бюллетеня. 

ЦИК опубликовал фото образца бюллетеня голосования по поправкамБюллетень должен быть заверен подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью. Посещение избирательных участков, как сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова, будет безопаснее, чем поход в магазин. Россия учтет опыт других стран, которые проводили подобные мероприятия в период пандемии. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Даты проведения утвердил глава государства Владимир Путин. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны, а также гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #цик #конституция рф

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