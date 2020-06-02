Лоза рассказал, как артисты могут зарабатывать даже в трудные времена

Звезды российской эстрады и во время эпидемии коронавируса пытаются разными способами зарабатывать деньги, для кого-то из артистов это сложно, для кого-то – нет.

Об этом в ходе онлайн-эфира на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», который провела во вторник Медиагруппа «Патриот», рассказал российский певец, автор песен и композитор Юрий Лоза.

«Человек же может зарабатывать даже в это время, если есть рекламные контракты. Кому-то трудно, кому-то несложно», — заявил музыкант.

При этом он прокомментировал попытки отдельных звезд эстрады похвастаться в социальных сетях своим богатством, отметив, что этого, наверное, лучше не делать напоказ, «чтобы не злить народ».

Также Лоза добавил, что ситуация, когда кто-то из артистов зарабатывает миллионы, а кто-то то имеет средний доход, является правдой жизни и такое встречается везде в мире.

«Не надо сравнивать доходы Элтона Джона с другими музыкантами. Есть звезды и звездный статус… Я знаю, что многие звезды очень много жертвуют на благотворительность. Многие артисты оказывают серьезную помощь. Многие не оказывают», — подчеркнул он.

Комментируя недавний конфликт между российским продюсером Иосифом Пригожиным, который призвал помогать артистам эстрады, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса, и певцом Сергеем Шнуровым, в жесткой форме этот призыв раскритиковавшим, Юрий Лоза назвал поведение последнего некорректным. При этом он отметил, что для Шнурова это является нормой