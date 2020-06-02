Одна из поправок к Конституции РФ позволяет установить верховенство российского законодательства на территории страны. Федеральное агентство новостей рассказало, как Запад стремился использовать международные нормы для контроля важных решений.

Деструктивное влияние США на современную Россию началось сразу после развала Советского союза. Каждый шаг первого президента Бориса Ельцина контролировался из-за рубежа. Соединенные Штаты проконтролировали назначение на пост и. о. председателя правительства РФ Егора Гайдара, сообщает ФАН. Окончательное согласование кандидатуры прошло 1 февраля 1992 года на встрече Ельцина и Буша в Кэмп-Дэвиде.

Команда Гайдара воплощала программу "Вашингтонского консенсуса". Ее ранее реализовали в странах Латинской Америки, принудив их вернуть американским банкам кредиты, выданные на проведение экономических реформ. В России реформы воплощались в указах Ельцина, в результате чего колоссальная часть национальных богатств страны ушла в руки коррумпированной верхушки бизнесменов и политиков.

Вместе с началом работы "экономических стервятников" из США в РФ обострялся политический кризис. Конфликт назревал между двумя ветвями власти: исполнительной в лице президента Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета. Глава государства 1 декабря 1992 года попытался на VII Съезде народных депутатов РСФСР продавить кандидатуру Гайдара на пост председателя Совмина, однако съезд раскритиковал предложение. Рейтинговое голосование показало, что ставленника Ельцина обошли Юрий Скоков и Виктор Черномырдин. В итоге пост занял Черномырдин, а Гайдара сняли со всех постов в правительстве.

Ельцин нашел выход из ситуации, обратившись в Вашингтон. За свою поддержку президент США Билл Клинтон потребовал российские стратегические запасы высокообогащенного оружейного урана. Их насчитывалось 500 тонн, в то время как за весь двадцатый век США смогли добыть только 550 тонн вещества. За сделку Россия получила 11,9 млрд долларов. После Ельцин заявил о подписании указа №1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", согласно которому будет распущен Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Документ также назначал даты досрочных выборов в новый законодательный орган и референдум по проекту конституции.

За разгон Верховного совета Клинтон пообещал Ельцину 2,5 млрд долларов. В телефонном разговоре президент России благодарил американского лидера за постоянную поддержку и обещал, что теперь "реформы пойдут гораздо быстрее". Несмотря на обещание мирного решения проблемы, Ельцин не смог обойтись без кровопролития, и 4 октября танки, БМП и БТР расстреляли здание Верховного совета. В результате погибло 147 человек, более 300 было ранено.

В период президентства Клинтона американские и британские нефтекомпании обнаружили в Каспийском бассейне огромные запасы нефти и природного газа, приблизительно 200 млн баррелей. США было необходимо исключить РФ из транспортной цепочки природных ресурсов, поскольку в регионе уже имелся трубопровод Баку — Новороссийск, который проходил через столицу Чечни, город Грозный. Вашингтон решил влить в республику деньги и направить в нее экстремистов, чтобы вычленить ее из состава РФ. Для этого в Баку организовали компанию MEGA Oil и превратили ее в базу для террористов. ЦРУ перебрасывало моджахедов из Афганистана в Азербайджан и на Кавказ, после чего их тайно провозили в Чечню. Джихадистов финансировали и обеспечивали оружием, боеприпасами и всем необходимым. Получившаяся "бригада" насчитывала более полутора тысяч человек и ответственна за серию терактов по всей России. Война в Чечне унесла жизни примерно семи тысяч военнослужащих и до 50 тыс. мирных жителей. США в итоге построили газопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Поправки к Конституции обеспечат защиту суверенитета государства и не допустят повторения подобных событий. Общероссийское голосование по ним пройдет с 25 июня по 1 июля. Изменения предусматривают установление верховенства российских законов над международными, а также устанавливают запрет на изменение границ РФ.