РФ никогда не применит ядерное оружие — сенатор Клинцевич

Указ президента об основах государственной политики в области ядерного сдерживания прежде всего говорит о том, что РФ — мирная держава, а ядерное оружие обеспечивает незыблемость границ, государственного суверенитета и безопасности россиян. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Мы имеем военную доктрину и не собираемся ни на кого нападать, у нас нет территориальных претензий и мы имеем ядерное оружие как оборонительное средство для удержания паритета и невозможности начала с кем-либо боевых действий», — объяснил сенатор.

РФ никогда не применит ядерное оружие, если никто не угрожает и не нападает, продолжил Клинцевич. Однако, если кто-то применит оружие, тогда Россия воспользуется имеющимся ядерным потенциалом.

США активно разрабатывают современные и более усовершенствованные так называемые ядерные боеприпасы малой мощности. По теории Вашингтона, такое оружие можно применить в локальных войнах, что само по себе противоречит международным нормам, канонам и вопросам безопасности. РФ не приемлет такую риторику.

«Они вышли из ДРСМД и уже через месяц испытали ядерный боеприпас. Учитывая это, они могут расставить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, что крайне опасно для РФ поскольку у нас таких ракет нет», — считает Клинцевич.

Россия через указ президента сказала, что она миролюбивое государство, но, в случае возникновения опасности, ей есть чем ответить, резюмировал сенатор. Во вторник, 2 июня, президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, согласно которым страна рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а применение признает крайней мерой.