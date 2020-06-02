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16:36   2 Июня 2020
Армия

Генерал ЛНА рассказал о том, как проходит операция "Аль-Карама" в Ливии

Генерал ЛНА рассказал о том, как проходит операция "Аль-Карама" в Ливии

Наемники из Сирии, воюющие на стороне террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несут серьезные потери в боях с Ливийской национальной армией (ЛНА), рассказал представитель войск Халифы Хафтара генерал-майор Ахмад Мисмари.

Боевики из САР погибают на фронте, а также попадают в плен к ЛНА, в ходе контртеррористической операции "Аль-Карама", передает ФАН сообщение Мисмари. Он выразил сожаление по поводу превращения турками сирийской молодежи в боевиков. Генерал-майор добавил, что всех наемников можно разделить на три группы: членов террористических группировок, радикалов из бывшей "Сирийской свободной армии" (ССА) и беженцев, завербованных Турцией в лагерях в обмен на достаток и помощь семьям.

Последняя группа, по мнению представителя ЛНА, представляет наибольшую опасность. Всего Турция перебросила в Ливию примерно 17 тысяч боевиков, заявил Мисмари. Он уточнил, что некоторое количество наемников сбежало в страны ЕС, а часть боевиков попросту исчезла без вести.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #ливия #лна #пнс

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