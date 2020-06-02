СК: в Чувашии готовился теракт

Силовики обезвредили тайник с самодельным взрывным устройством в промзоне чувашского Новочебоксарска. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Следком Республики Чувашия возбудил уголовное дело по статье о терроризме после обезвреживания силовиками УФСБ самодельной бомбы в промзоне под Новочебоксарском.

Как сообщили в СК, взрывное устройство обнаружили на территории предприятия "Химпром". Оно находилось в тайнике. В настоящее время взрывчатка обезврежена.

Дорога, ведущая в Новочебоксарск, перекрыта с 1 июня.