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 Голосование по поправкам может пройти в Екатеринбурге онлайн

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ЦИК: итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах подведут к 3 июля

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16:35   2 Июня 2020
Происшествия

СК: в Чувашии готовился теракт

СК: в Чувашии готовился теракт

Силовики обезвредили тайник с самодельным взрывным устройством в промзоне чувашского Новочебоксарска. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Следком Республики Чувашия возбудил уголовное дело по статье о терроризме после обезвреживания силовиками УФСБ самодельной бомбы в промзоне под Новочебоксарском.

Как сообщили в СК, взрывное устройство обнаружили на территории предприятия "Химпром". Оно находилось в тайнике. В настоящее время взрывчатка обезврежена.

Дорога, ведущая в Новочебоксарск, перекрыта с 1 июня.

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Автор: Борис Нестеров
#теракт #тайник #чувашия

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