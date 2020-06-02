«Америка посыпалась». Киселев отреагировал на расстрел продюсера Sputnik у Белого дома

Сотрудники полиции в США несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями, которыми разгоняют демонстрантов. Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что этот случай показывает истинное лицо американской демократии.

«Нам долгое время навязывали иллюзию о том, что это якобы лучшее общество в мире, где все говорят друг другу "How are you?" и улыбаются. А на самом деле реальность вот сейчас прорвалась. Я очень сочувствую нашим коллегам, они мужественно исполняют свой журналистский долг. Но то, что там сейчас происходит, это просто за гранью добра и зла. Посыпалась Америка, вот и все», — сообщил журналист.

Киселев обратил внимание, что сейчас, во время массовых протестов в Соединенных Штатах, можно увидеть, насколько «демократичным» оказалось американское общество.

Николь Руссел освещала протесты возле Белого дома. По информации РИА Новости, она предъявила пресс-карту, но это не остановило сотрудников полиции. Журналистка опубликовала фото со следами от пуль.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.