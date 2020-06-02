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16:14   2 Июня 2020
Политика

Кошкин объяснил стремление сирийских детей к изучению российской культуры

Кошкин объяснил стремление сирийских детей к изучению российской культуры

Сирийцы получают огромное преимущество, изучая русский язык и культуру России. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Любой новый язык расширяет культурные возможности и взгляд человека. Если юные и даже взрослые сирийцы с большим удовольствием стремятся изучить русский язык, это говорит о большом интересе к России. Вероятно, сирийский народ хочет более тесно взаимодействовать с нашей страной, заявил во вторник, 2 июня, Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей

Только Россия может положить конец бесконечным боевым конфликтам, которые длились в Сирии с 2011 года. Именно она выступила гарантом и защитником Сирии, напомнил собеседник агентства. Сирийцы благодарны Москве, потому что видят в ней надежного друга, и это толкает их к изучению русского языка. Выучив язык, они смогут чаще общаться с россиянами — их верными друзьями.

Ранее стало известно, что в Сирии более 20 тысяч школьников будут изучать русский язык. Недавно в Дамаске был открыт российский культурный центр, законсервированный в начале гражданской войны. Сейчас специалисты организовали в нем курсы русского языка. Чуть позже сирийским детям планируют рассказывать о русской культуре. Центр пользуется очень большой популярностью.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #сирия #русский язык

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