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16:02   2 Июня 2020
Общество

Милонов: Рунет позволит защитить право граждан на свободу общения

Милонов: Рунет позволит защитить право граждан на свободу общения

Ситуация с коронавирусом показала важность массового оповещения населения о нормах, мерах и правилах поведения в нестандартных ситуациях, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По его словам, этот канал связи нужно сохранить в условиях ЧС.

Милонов отметил, что сегодня интернет-ресурсы обладают гораздо большей информационной важностью, чем традиционные средства массовой информации. Поиск информации в Сети происходит легче, а данные появляются быстрее.

Однако у оперативности информации есть и обратная сторона — вирусное распространение фейков, а также субъективная подача информации, источники которой вызывают сомнение. При этом множество пользователей принимает это за правду, что и является проблемой.

В качестве источников информации используются не только интернет-СМИ, но и социальные сети, включая зарубежные. Например, Facebook, которая находится вне зоны юрисдикции РФ, но при этом пытается вести собственную информационную кампанию, отметил депутат в беседе с изданием "Слово и Дело".

Все это, по его словам, лишний раз подтверждает важность принятого в 2019 году в России закона об обеспечении устойчивости работы российского сегмента Сети в случае его отключения от глобальной инфраструктуры. Милонов добавил, что в ситуациях, когда возникают масштабные угрозы из вне, закон о суверенном интернете позволяет обеспечить информационную безопасность граждан и их конституционное право на свободу общения.

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Автор: Яна Либерман
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