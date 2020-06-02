Ганапольский: Левой рукой Трамп вешает лапшу, а правой - пишет «Лунный закон»

Идея американского президента расширить «Большую семерку» до «G11», путем включения в группу России, Мексики и еще «кучи стран», это «лапша», которую Дональд Трамп вешает на уши одной рукой, пока другой он подписывает закон о добыче полезных ископаемых на Луне.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил украинский телеведущий Матвей Ганапольский.

«Сегодня Трамп заявил, что он хочет вместо «Большой Семерки» сделать «Большую Одиннадцать», куда пригласить кучу стран, в том числе и Россию. Мексику и еще кого-то. То есть, правой рукой он делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на коммерческое использование Луны. И это только начало», — заявил украинский телеведущий.

При этом он отметил, что несколько дней назад, когда президент США подписал документ об освоении Луны, в России это якобы вызвало «невероятную, просто зверино озлобленную реакцию».

По мнению Ганапольского, Луна теперь, после запуска Илоном Моском первого американского коммерческого космического корабля и подписания Трампом вышеупомянутого закона, будет осваиваться Штатами, или совместно Американским и Европейским космическими агентствами, а России придется кусать себя за локоть, сожалея об упущенных возможностях, и «источать злобу».

«Это жесткая борьба и здесь выигрывает технологически сильнейший», — подчеркнул телеведущий.

Также Матвей Ганапольский признался, что его поразил запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, и то, как это запуск был оформлен.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне, подписанный президентом США Дональдом Трампом, назвав неприемлемыми любые попытки «приватизировать» космос, любые планеты Солнечной системы или Луну.

В то же время, заместитель гендиректора корпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев отметил, что планы американцев по добыче на Луне полезных ископаемых являются очень агрессивными и наносят вред международному сотрудничеству.