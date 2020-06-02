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15:54   2 Июня 2020
Политика

Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания

Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Политика РФ носит оборонительный характер, поэтому использование ядерного оружия считается крайней мерой, написано в принятом документе. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить запрещение действий по изменению государственных границ Российской Федерации.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #конституция

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