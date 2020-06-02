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15:49   2 Июня 2020
Армия

Шведские журналисты обеспокоены судьбой российских социологов в Ливии

Шведские журналисты обеспокоены судьбой российских социологов в Ливии

Работники шведских масс-медиа рассказали в своем материале о судьбе похищенных террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии социологов из России, пишут СМИ.

Журналисты шведского издания Free West Media изложили историю двух ученых из РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, передает Nation News. Авторы из Швеции напомнили, что россияне были похищены боевиками ПНС Ливии в Триполи во время осуществления социологического исследования.

Сотрудники Free West Media также рассказали своим читателям о том, как преступный режим Файеза Сарраджа пытался шантажировать Россию, пытаясь выменять свободу удерживаемых социологов на официальное признание террористического ПНС Ливии со стороны российских властей.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ливия #швеция #пнс #Шугалей

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