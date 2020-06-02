Путин поддержал намерение главы Тамбовской области участвовать в перевыборах

Российский лидер Владимир Путин поддержал намерение губернатора Тамбовской области Александра Никитина участвовать в перевыборах, которые пройдут в сентябре.

Об этом президент сообщил во время дистанционной рабочей встречи с главой администрации Тамбовской области, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Александр Никитин занимает пост главы региона с 22 сентября 2015 года.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины.